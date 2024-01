Anitta - QG DA ANITTA / DIVULGAÇÃO

Rio - Anitta, de 30 anos, abriu o jogo sobre sua vida amorosa em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, na noite deste domingo. A Poderosa deu a entender que está vivendo um romance, mas para a tristeza dos fãs deixou claro que não pretende mais expor tanto sua intimidade nas redes sociais.

"Sempre expus muito da minha vida pra todo mundo. E depois chegou uma fase da minha vida que aprendi que é tão gostoso viver sem ninguém ficar sabendo", comentou a Poderosa. "Eu estou vivendo, sim, o meu rolê que é só meu, ninguém descobriu e está maravilhoso. Que continuem sem descobrir", completou.

Na atração, a cantora também falou sobre a maratona de shows no pré-carnaval e adiantou que terá seu desfile próprio na Marquês de Sapucaí. "'No dia 17, desfile das campeãs. Antes de as escolas desfilarem, vai ter um desfile meu, meu, só meu. E vai pra Globo ao vivo", entregou.

Ao ser questionada sobre a aposentadoria, Anitta destacou: "Agora eu só vou fazer show que eu tiver afim. Só vou sair de casa para o que eu tiver afim de trabalhar. Esse show do carnaval, eu amo demais". Em outro momento, a Poderosa entregou sua promessa para 2024. "Eu estipulei para mim que esse ano eu vou viver o ano mais feliz da minha vida, independente do que. Pode dar tudo errado. Eu vou estar super feliz".