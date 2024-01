Anitta homenageia a Unidos do Viradouro - QG DA ANITTA / DIVULGAÇÃO

Publicado 28/01/2024 17:50

Rio - Anitta segue arrasando no looks para os "Ensaios da Anitta". Neste domingo (28), a cantora vai se apresentar no Clube Álvares Cabral, no Espírito Santo, e escolheu a fantasia de pierrot para homenagear a Unidos do Viradouro. A agremiação foi fundada em 1947, em Niterói, Rio de Janeiro.







Em 2022, primeiro ano de folia pós pandemia da covid 19, a escola trouxe para a avenida um enredo que falava sobre o primeiro carnaval pós-pandemia de febre espanhola, em 1919.



A Escola evocou o Senhor da Cura para cobrir todos com suas palhas! E para que teu xaxará afastasse, de vez, todas as mazelas. O único contágio possível? O amor.

"Foi uma verdadeira declaração de amor ao carnaval feita através da carta apaixonada de um pierrot. Minha fantasia é inspirada na alma desse personagem, tradicionalmente triste, que encontra sua alegria ao declarar o seu amor, o próprio carnaval", declarou Anitta.

O tema escolhido para o carnaval da cantora este ano são as escolas de samba, que serão exaltadas nos figurinos de sua temporada de pré-carnaval.