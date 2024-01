Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram

Rio - Paolla Oliveira se pronunciou nas redes sociais neste sábado (27), sobre o cancelamento do ensaio da Grande Rio para o Carnaval 2024 , por conta das chuvas. Ela é rainha de bateria da escola de samba, que pretendia estar na rua e esbanjar toda a sua alegria.

"Alo, bateria. Minha Caxias querida, comunidade, estava tudo pronto por aqui, prontíssima para estar com vocês na rua, dessa vez, que é o lugar que eu mais amo, que é o ensaio que eu mais amo, mas infelizmente a chuva nos atrapalhou", começou ela.

"Desejo de todo o coração que a chuva não castigue vocês por aí, que a gente possa se ver já já. Estou aqui com o coração palpitando para ver vocês cada vez mais perto do grande dia. Então, se for remanejado, eu vou estar com vocês, e se não for, no próximo ensaio lá na quadra a gente se vê", continuou.

Por fim, ela apoiou a decisão da agremiação. "Cancelado, infelizmente. É importante para que toda a nossa comunidade possa participar com segurança. Agora, alegria acumulada para o nosso próximo encontro", concluiu.