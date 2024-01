Lexa animou multidão no segundo fim de semana de megablocos no Centro - Fred Vidal / Agência O Dia

Lexa animou multidão no segundo fim de semana de megablocos no CentroFred Vidal / Agência O Dia

Publicado 28/01/2024 09:56 | Atualizado 28/01/2024 14:32

Rio - A Rua Primeiro de Março e a Avenida Antônio Carlos, no Centro do Rio, ficararam lotadas na manhã deste domingo (28) durante o desfile do Bloco da Lexa. Cerca de 150 mil pessoas, entre fãs da cantora e outros foliões, se reuniram desde as 7h para curtir da passagem do trio elétrico.



Bastante empolgada, Lexa, que também é rainha de bateria da Unidos da Tijuca, começou a cantar às 9h45. "Virada" após realizar dois shows em São Paulo, a artista também é presença confirmada no ensaio técnico da agremiação do Borel, logo mais, na Sapucaí.

Com tempo nublado, o público se divertiu ao som de "Sapequinha", "Chama Ela" e outros hits. O repertório foi majoritariamente de funk e pop. As cantoras Tati Quebra Barraco e Treyce participaram da festa como convidadas especiais.

"Dessa vez, o megabloco ficou ainda mais incrível que o do ano passado! Carnaval de rua é a comunhão de alegria, todos juntos, a energia da folia, que é incrível. Carnaval de rua é prosperar a vida", celebrou Lexa.

fotogaleria

Por volta das 10h10, houve um princípio de confusão e Lexa precisou intervir. Em seguida, ela chamou por policiais e apontou os responsáveis pela briga. "Quem veio fazer besteira, vou avisar e vai se ferrar. Aqui é lugar para a gente ser feliz", comunicou. Pouco depois, a artista voltou a cantar.

O cantor Thiago Pantaleão, que também se apresentou, ficou impressionado ao ver a quantidade de pessoas no evento. "Você olha e não tem fim! É só pessoa, nunca vi tanta gente. Foi muito gostoso cantar para esse tanto de gente linda, curtindo o show, só se entregando. A Lexa é uma das minhas melhores amigas na música, ela sempre me dá oportunidade. O que ela faz por artistas como eu é algo que poucos artistas fazem. Ela tem um coração enorme e todo esse carinho por mim é 100% recíproco", elogiou.

Pouco antes de cantar, Treyce teve um mal-estar e precisou ser ajudada por sua equipe de produção. Ainda assim, ela fez o público pular ao som dos sucessos "Me chama de amor" e "Lovezin". "Estou muito feliz de cantar com a amiga Lexa", disse.

A professora Cristiane Oliveira, de 38 anos, ficou próximo ao trio elétrico com seu aluno Wellington Germano, de 18. Os dois acordaram cedo e saíram de Belford Roxo, na Baixada, para assistir à apresentação.

"Eu gosto muito de Carnaval, estou sempre por dentro de todos os blocos que estão por aí. Moro muito longe e acordei às 4h para vir aqui hoje por causa da Lexa. Gosto de todos os artistas, mas amo muito a Lexa. Eu estou sentido que a segurança está muito melhor nesse ano, então quero que continue assim. Que a gente se divirta, porque o Rio é maravilhoso", comentou o estudante.

Cristiane ainda contou que a artista carioca não sai do repertório de Wellington. "Sou professora de ritmos, então ele fala muito da Lexa durante as aulas. Fica me pedindo para dançar e dança muito".

Outras que madrugaram para curtir o evento foram Ana de Carvalho, 71 anos, e sua filha Andreza Vitória, de 22, que moram na Ilha do Governador. Experiente na folia, a mãe fez questão de se apressar para ver o show de uma de suas artistas favoritas. "Eu curto o carnaval do Rio desde que eu tenho 10 anos! Gosto muito de frequentar os blocos, assistir as escolas de samba. Hoje, eu vim ver a Lexa, gosto muito dela", explicou.

"Acordamos às 5h para nos arrumar e vir para o Bloco da Lexa. De verdade, quero muito ver a Treyce", complementou a filha.

Os amigos Junior Oliveira, de 28 anos, e Felipe Vaz, de 32, saíram de Japeri, na Baixada, e chegaram por volta das 8h. Eles garantem que o esforço valeu a pena.

"Gosto muito da Lexa e hoje foi meu ‘start’ no carnaval, ainda não tinha ido a nenhum bloco! Estou me divertindo bastante e quero conhecer muitas pessoas", disse o produtor cultural Junior.