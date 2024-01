Deolane Bezerra faz prova de fantasia - Divulgação

Deolane Bezerra faz prova de fantasia Divulgação

Publicado 29/01/2024 08:28 | Atualizado 29/01/2024 08:29

Rio - Deolane Bezerra visitou o barracão da Grande Rio, na Cidade do Samba, neste domingo, para conferir de perto as alegorias da escola, que levará para a Sapucaí o enredo "Nosso destino é ser onça", desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. A advogada, que é musa da agremiação de Caxias, se encantou como trabalho que está sendo realizado.

fotogaleria



"Eu li a sinopse do enredo, mas fiz questão de ver de pertinho tudo que a minha escola vai levar para Avenida. Acho importante entender não só o que representarei, mas todos os segmentos da agremiação. Confesso que fiquei impactada com tanto luxo, beleza, organização e profissionalismo. A Grande Rio vem para disputar o título", disse a influenciadora digital. "Eu li a sinopse do enredo, mas fiz questão de ver de pertinho tudo que a minha escola vai levar para Avenida. Acho importante entender não só o que representarei, mas todos os segmentos da agremiação. Confesso que fiquei impactada com tanto luxo, beleza, organização e profissionalismo. A Grande Rio vem para disputar o título", disse a influenciadora digital.

No local, Deolane também fez a prova de sua fantasia e revelou alguns detalhes sobre ela. "Venho bem ousada! Muita pedraria e com poucas partes do corpo coberto, bem diferente de tudo que já viram. Eu amei a minha fantasia, foi um verdadeiro presente", comemorou.