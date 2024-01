Lore Improta e Erika Januza participam de ensaio da Viradouro - Thyago Andrade / Agnews

Publicado 31/01/2024 09:35 | Atualizado 31/01/2024 10:27

Rio - Lorena Improta e Erika Januza marcaram presença no ensaio da Unidos do Viradouro, na noite de terça-feira, na quadra da agremiação. Rainha de Bateria da escola de Niterói, a atriz se divertiu pra valer ao lado da dançarina, que é musa da vermelho e branco. As duas sambaram juntas e esbanjaram simpatia.

Para o evento, Lore apostou em um macacão vermelho brilhoso e com franjas. Já Erika arrasou de shortinho e uma blusa com pedrarias. Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Arroboboi, Dangbé", sobre a energia do culto ao vodum serpente, e será a última escola a desfilar no dia 12 de fevereiro.