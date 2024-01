Corte Real do Carnaval e Banda da Guarda Municipal vão embarcar na linha 1 do VLT. Foto de arquivo - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 31/01/2024 09:53 | Atualizado 31/01/2024 10:17

Rio - A Corte Real do Carnaval carioca e a Banda da Guarda Municipal vão realizar, nesta quarta-feira (31), um cortejo no Centro da Cidade. A apresentação começará às 15h, no saguão de desembarque do Aeroporto Santos Dumont.



De lá o grupo vai embarcar na linha 1 do VLT, onde continuará com a festa até a estação Rodoviária Novo Rio, na Zona Portuária.



“A expectativa é de uma celebração animada para receber nossos clientes cariocas e os turistas neste pré-Carnaval”, declarou o gerente executivo de Operações do VLT Carioca, Rodrigo Feitoza.



A dispersão do evento acontecerá na rodoviária, após o desembarque da Corte Real e da Banda da Guarda Municipal.

Corte do Carnaval de 2024



Tradição do carnaval carioca, a corte real dessa temporada foi eleita ainda em 2023, através de seleções com júri e voto popular. Ao todo cinco pessoas integram o grupo que irá animar a festa neste ano.



O Rei Momo será Caio César, da Mangueira, e estará acompanhado da Rainha Gabriella Mendes Medeiros, da Mocidade Independente de Padre Miguel. Já Bruna dos Santos Gomes de Menezes, também da Mangueira, e Ana Carolina de Souza, da Unidos de Bangu, são 1ª Princesa e 2ª Princesa, respectivamente.



O grupo ainda conta com João Vitor Tavares, representante da Rosas de Ouro, que ficou com o cargo de Vice-Rei Momo.