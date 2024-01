Salgueiro fará ensaio na comunidade onde nasceu a agremiação. Na imagem, o casal Sidclei e Marcella - Divulgação

Publicado 31/01/2024 13:54

O Salgueiro promoverá nesta quinta-feira (1º), a partir das 20h, com entrada franca, o último ensaio de comunidade da temporada. Após semanas usando a Rua Maxwell, no Andaraí, o encerramento das atividades vai acontecer na quadra do bloco Raízes da Tijuca, no Morro do Salgueiro, Zona Norte do Rio, onde a agremiação foi fundada em 1953.



Para o presidente André Vaz, fechar o ciclo no morro é fundamental para a conexão entre os componentes. "Este será um momento de celebração, união e gratidão por todas as experiências compartilhadas ao longo desta jornada. Convidamos a todos para se juntarem a nós neste evento especial e fazerem parte desta memória inesquecível", destaca.

O Salgueiro será a terceira escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11. O enredo é "Hutukara", do carnavalesco Edson Pereira. O tema exalta a cultura do povo Yanomami.