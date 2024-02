Alcione canta com Chico Buarque no Show de Verão da Mangueira

Rio - Alcione foi a grande homenageada do "Show de Verão da Mangueira", que aconteceu no Rio, na noite desta quarta-feira. A Marrom, que é tema do samba-enredo da agremiação neste Carnaval, cantou o clássico "Sob Medida" ao lado de Chico Buarque no evento.

Dudu Nobre, Fernanda Abreu, Pretinho da Serrinha e Xande de Pilares também subiram ao palco para cantar. Criado em 1998, ano em que o enredo da Mangueira foi dedicado a Chico Buarque, o evento já recebeu, em edições anteriores, nomes como Fafá de Belém, Maria Bethânia e Gal Costa.

Este ano, a Estação Primeira de Mangueira traz o enredo "A negra voz do amanhã" e mostrará a história da Marrom, sua trajetória na música e sua relação com seu estado de origem, o Maranhão. A Mangueira será a quarta escola a entrar na Avenida, na segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro.

