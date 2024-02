Esquema especial do metrô ocorrerá de sexta-feira (9) até terça-feira (13) e no Desfile das Campeãs - Divulgação / MetrôRio

Esquema especial do metrô ocorrerá de sexta-feira (9) até terça-feira (13) e no Desfile das Campeãs Divulgação / MetrôRio

Publicado 06/02/2024 13:20

Rio – O metrô do Rio de Janeiro terá um funcionamento especial para atender os foliões nos dias de carnaval. O serviço vai operar 24 horas por dia, da próxima sexta-feira (9) até meia-noite de terça-feira (13).

A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil e General Osório.

Desfile das escolas de samba no Sambódromo

As pessoas que tiverem ingresso para setores do lado ímpar da Sapucaí devem desembarcar na estação Central do Brasil. A estação Praça Onze é a mais próxima para foliões com os ingressos de setores pares. No Desfile das Campeãs, o serviço funcionará das 5h de sábado (17) até as 23h de domingo (18).

Funcionamento das estações no Centro

As estações Uruguaiana, Carioca e Cinelândia terão funcionamento especial e contarão com estruturas de contenção para direcionar o público.

A estação Cinelândia terá horário de funcionamento diferenciado, das 7h às 20h. O único ponto de embarque será o acesso E (Avenida Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré-adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação.

Já a estação Saara/Presidente Vargas não abrirá durante os quatro dias de folia e no final de semana pós-Carnaval. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são a Central (acesso A) e Uruguaiana (acesso D).

Funcionamento das estações na Zona Sul

A estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, terá esquema especial, com embarque das 18h às 5h, somente com cartão pré-adquirido. Neste período, a compra do cartão MetrôRio poderá ser feita na estação General Osório, no acesso A (Praça).

A estação Catete não abrirá nos quatro dias de carnaval (sábado, domingo, segunda e terça-feira) e no final de semana seguinte. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são Glória (acesso B) e Largo do Machado (acesso A). As demais estações do sistema metroviário vão funcionar normalmente.