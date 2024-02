Amaury Nunes visita o barracão da Portela - Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2024 09:26 | Atualizado 07/02/2024 10:30

Rio - Amaury Lorenzo, de 39 anos, marcou presença no barracão da Portela, na Cidade do Samba, nesta terça-feira (6), para conferir a preparação da agremiação para o Carnaval.

No local, o ator, que brilhou como o personagem Ramiro, na novela "Terra e Paixão", viu as alegorias e fantasias, confirmou presença no desfile e ainda posou para foto com o carnavalesco Antônio Gonzaga. Ele já havia desfilado na comissão de frente da escola em 2017.

"Olha quem veio nos visitar! Amaury Lorenzo esteve no barracão e conheceu de pertinho o que vamos levar para a Sapucaí, no dia 12. Ele já confirmou presença no desfile!", escreveu o perfil da escola no Instagram. Amaury, então, comentou: "Foi emocionante. Será ainda mais nosso desfile. Um salve aos irmãos e irmãs Portelenses. A Majestade do Samba irá brilhar".

Em sua rede social, o artista também falou sobre a visita. "A Portela convidou! E lá estarei. Muito emocionado com o convite para compor o enredo "Um Defeito de Cor"... Enquanto homem preto, artista do Carnaval há 10 anos, dar as mãos à Portela e atravessar a avenida, me desdobra a alma. Minha ancestralidade agradece. Logo mais conto pra vocês o que vamos aprontar. Mas garanto: é de emocionar", disse Amaury, que agradeceu a azul e branco. "Obrigado, Portela! Por me fazer o filho preto de uma nação de mães ancestrais. E filho das poderosas mães guerreiras do agora. A luta é nossa, rainhas! Estou muito, muito emocionado!".

A Portela será a segunda escola a desfilar na segunda-feira (12). O enredo é "Um Defeito de Cor", dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga. O tema é inspirado no premiado livro homônimo de Ana Maria Gonçalves.