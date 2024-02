Juliette - Reprodução/Instagram

Rio - Juliette confirmou nesta quarta-feira (07), por meio das redes sociais, que irá cantar com Ivete Sangalo em Salvador na Bahia, após receber um convite da cantora.

"Tô com insônia, acho que eu tô ansiosa para o carnaval. Porque como vocês viram aí eu vou para Salvador, tem mais surpresa, eu vou cantar com Ivete, realizar uns sonhos no trio. Mas tem mais", disse ela por meio de uma postagem.

Em seguida, atiçou os fãs ao comentar que terá outros eventos confirmados para a folia. "Eu também vou realizar outro sonho em Salvador que vocês vão saber logo, logo. E, como divulgado, estarei no Galo da Madrugada. E estarei em outro lugar que eu amo muito, muito, muito, em Pernambuco também. Então, segura, peão, sai da frente", falou animada.