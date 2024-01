Juliette e o namorado, Kaique Cerveny, aproveitam viagem juntos para Portugal - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 21:31

Rio - Kaique Cerveny, o atual namorado da cantora Juliette, decidiu abrir o álbum de fotos da viagem do casal para Portugal. Nesta sexta-feira (26), o atleta compartilhou uma série de registros dos dois em clima de romance enquanto curtem as paisagens paradisíacas do destino.

"Meu amor todo", escreveu o atleta na legenda da publicação. Nos cliques, Kaique e Juliette surgem agarradinhos na frente de um muro da cidade de Sintra, admirando o oceano e rindo juntos. Os pombinhos investiram até em looks parecidos para as fotos, com a ex-BBB usando um top e uma calça em tons de bege similares ao suéter do campeão brasileiro de crossfit de 2019. A advogada assumiu seu relacionamento com o influenciador no começo de dezembro do ano passado.



Internautas logo foram aos comentários para elogiar a beleza estonteante dos famosos: "Meu casal! Esfraga mesmo na nossa cara o quanto vocês são lindos", brincou uma seguidora. "O casal mais bonito do Brasil sendo lindos em Portugal. Amo vocês", contou outra. "Esse lugar maravilhoso combinou com a beleza desse casalzão", afirmou um terceiro. "Que fofo, Kaique! Deus abençoe sempre esse amor. Cuida bem da minha Ju", pediu mais uma.