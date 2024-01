Larissa Manoela curte dia de parque da Disney ao lado do marido, André Luiz Frambach - Reprodução

Publicado 26/01/2024 19:59

Rio - Larissa Manoela compartilhou, nesta sexta-feira (26), registros ao lado do noivo, André Luiz Frambach, nos parques da Disney, nos Estados Unidos. Em seu Instagram, a atriz aproveitou para se declarar para o amado.

"O universo capricha mesmo! Casei com um apaixonado por Disney como eu", escreveu a atriz na legenda da publicação. André, por sua vez, não perdeu a oportunidade de também reforçar seu amor por Larissa. "Ah, eu te amo meu amor!", comentou.

Confira:

Os dois estão aproveitando uma temporada no país e, recentemente, a atriz compartilhou registros do passeio do casal em Miami.