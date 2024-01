Fabiana Justus e as filhas gêmeas, Chiara e Sienna - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 17:47

Rio - Fabiana Justus derreteu o coração de seguidores ao compartilhar fotos dos cartões de melhoras que ganhou das duas filhas, Chiara e Sienna. Nesta sexta-feira (26), a influenciadora, de 37 anos, exibiu os mimos que as herdeiras deixaram em seu quarto de hospital e afirmou que as pequenas são sua grande motivação para superar o câncer.

"Minha maior força, minha maior motivação! Recebi esses presentinhos dos meus maiores tesouros", contou a youtuber na legenda da publicação. Os "presentinhos" que Fabiana recebeu, neste caso, foram duas cartas escritas à mão pelas gêmeas, uma mini árvore de natal de madeira e dois pequenos bichinhos de pelúcia. Enquanto Chiara se declarou para a mãe em seu cartão, sua irmã, Sienna, aproveitou para pedir que a influencer voltasse logo para casa. Além das pequenas, de 4 anos, a criadora de conteúdo também tem outro filho: Luigi, de 5 meses, fruto do seu casamento com o empresário Bruno D'ancona.Nos comentários, usuários do Instagram seguiram mostrando seu apoio à herdeira: "Esse amor CURA", garantiu a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Eu venci a mesma leucemia. Completei dois meses sem quimioterapia e tô super bem. Vai dar tudo certo, tenha fé", pediu uma fã. "Passei a noite toda pensando em você. Uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar por aqui... Que coisa louca é a vida. Mas tenho muita fé que você ficará bem e poderá voltar pra sua família", contou outra. "Tenho certeza que ontem à noite muitas pessoas foram dormir com você em suas orações. Impossível não se comover, ainda mais quando se é mãe. Que tua saúde seja logo restaurada!", desejou uma terceira.