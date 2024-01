Isabella Scherer - Reprodução/Instagram

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para desabafar sobre os seguidores sobre sua alergia psicológica seletiva. A influenciadora explicou que não possui nenhuma alergia alimentar, mas sempre leva um antialérgico na bolsa para acalmar a sensação de pânico deixada após consumir alguns pratos.

"Tenho alergia psicológica seletiva. Em restaurante médio, eu tenho a camarão, sempre. Se confio muito [no restaurante], eu não tenho alergia a camarão. Mas, de qualquer jeito, acalma a minha psique ter um [anti-alérgico] na bolsa. Você me pergunta: 'Isa, você já teve alguma alergia alimentar na vida?' Não. 'Por que você [tem essa] noia?' Não sei", iniciou a loira, filha do ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa.

Na sequência, a influencer narrou o dia em que precisou ser hospitalizada para lidar com o pânico causado pela condição. "Eu já fui parar no hospital com um ataque de pânico de alergia psicológica. Hoje em dia levo na brincadeira que eu já aprendi a lidar. Já tomei picada de marimbondo e sobrevivi, de abelha e sobrevivi. De comida nunca tive mesmo não e já comi de tudo também, e sobrevivi, né, como vocês podem ver. E é isso", contou.

Apesar de sua alergia a alimentos ser psicológica, Isabella afirmou que possui uma alergia real a alguns insetos. "Já vou adiantar: eu tinha muita alergia quando criança a picada de formiga, já fui parar no hospital, todo empipocada, algumas vezes. Fiz tratamento, umas injeções, tratamento de alergia. Melhorou muito, a última vez que tive [reação alérgica], eu já tinha feito tratamento há anos, fui picada com uns 16/17 anos. Estava fazendo foto na rua, com vestido meio longo, de tule, fui para o carro e puxei a barra do vestido para cima. Nisso, eu fui picada na coxa, por uma formiga que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha um corpinho pequeno, vermelho e uma bunda gigante azul. Pensa. Isso não vai dar bom, né?!", relembrou.



"E, nisso, eu estava com maquiagem, né?! Tipo, base, etc. E continuei fazendo foto na rua. E quem estava fazendo foto para mim era meu pai. Aí, eu comecei a sentir coçar, assim, minha orelha, meu pescoço, e perguntei para ele se tinha alguma coisa. Ele falou que não. Beleza. Aí, a gente foi [em uma cafeteria] e eu me coçando muito. Quando eu me olhei no espelho, é que a base estava cobrindo, mas eu estava toda de bolinha vermelha e minha orelha começou a inchar. Quando a gente chegou no hospital, eu estava com a orelha igual de lutador. Tipo, muito inchada. E aí, eu fiquei o dia inteiro tomando antialérgico, minha orelha não desinchava. Chegaram a cogitar, se não desinchasse com o tanto de antialérgico que tomei, fazer punção. Mas aí desinchou e ficou tudo bem. Foi a última vez que realmente tive alguma alergia na vida", finalizou ela, através dos stories do Instagram.