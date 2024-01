Iran Malfitano se declara para Bárbara Borges no aniversário da ganhadora da 'Fazenda 14' - Reprodução/Instagram

Iran Malfitano se declara para Bárbara Borges no aniversário da ganhadora da 'Fazenda 14'Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 20:39 | Atualizado 26/01/2024 20:39

Rio - O ator Iran Malfitano usou seu Instagram para homenagear a namorada, Bárbara Borges, em seu aniversário de 45 anos. Nesta sexta-feira (26), o ex-peão, de 42 anos, deixou internautas admirados com seu amor pela atriz e com a química do relacionamento dos dois.

fotogaleria

"Oh, happy day!! 45 voltas em torno do Sol dela que brilha, encanta, me faz feliz e que merece tudo de melhor que o mundo possa oferecer! Parabéns, meu (((AMOR))), feliz são aqueles que podem viver ao seu lado, que sorte eu tenho!! Te amo", escreveu o artista na legenda da publicação. Para ilustrar o post, Iran incluiu uma série de cliques do casal em clima de romance, posando juntinhos seja na praia ou em casa, mas sempre trocando carinhos. Os atores começaram seu relacionamento durante sua participação na décima quarta temporada do reality 'A Fazenda', 20 anos depois de terem contracenado na novela 'Malhação', em 2002.Fãs ficaram encantados com relação de carinho do casal e foram aos comentários para elogiar os pombinhos: "Os mais lindos do mundo! Muita saúde e felicidades, Babi", desejou um perfil. "Realmente foram feitos um para o outro. Olha como é a vida, casal pós-Malhação: Gui e Thaíssa", brincou outro. "Alguma emissora tinha que comprar os direitos autorais da história de vocês!! Ia ser sucesso, com certeza", garantiu um terceiro. "Eita, como eu amo vocês. Maravilhosos demais sempre!", exclamou mais um.