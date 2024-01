Regina Casé - Reprodução/Insagram

Publicado 26/01/2024 20:01 | Atualizado 26/01/2024 20:27

Rio - Regina Casé, 69 anos, revelou aos seus seguidores que no final do ano passado sofreu com um problema sério no olho por conta de uma cola utilizada para cílios postiços. Ela esteve com o genro João na igreja de Santa Luzia - conhecida por ser protetora dos olhos - para agradecer.

Atrás da igreja da Bahia tem uma gruta de Santa Luzia com fontes com uma "água milagrosa", disse a apresentadora.

"Eu tive um troço muito brabo no olho. Eu já saí do Brasil, tinha feito um evento de horas e foi aplicado uma cola de cílio, tomem cuidado com isso, que entupiu todas essas saidinhas, o olho parou de lubrificar e um pedaço da cola ficou colado no meu olho, na córnea. Eu tive uma lesão química na córnea, achei que eu tava com um terçol", disse.

Durante viagem com a família para Nova York a situação foi piorando e o olho dela ficou totalmente seco.



"Fui cinco vezes ao oftalmologista lá e ele falou que tava bravo. Foram cinco dias que todo mundo passeava e eu trancada no hotel, sendo que dois dias eu fiquei sem enxergar, tudo embaçado. Eu lavava, fazia tudo e não enxergava. Fiquei desesperada, um pesadelo", completou.

Regina Casé falou que durante esse período só pensava em Santa Luzia e na oração aprendida com a avó e queria chegar na Bahia para lavar os olhos nas águas conhecidas como milagrosa.

"Pra terminar de ficar boa", concluiu.

Genro de Regina Casé também enfrentou problema nos olhos

Acompanhada de João, a atriz e apresentadora contou que o genro sofreu um problema grave que o fez perder uma parte da visão.

"O João estava num show e aí pipocou aquele troço de soltar papel picado, sendo que lá dentro tinha algum chumbinho, algum objeto que pipocou no olho dele bem no meio. Ele perdeu a visão central de um olho" contou.