Bianca Andrade se derrete com vídeo do filho CrisReprodução

Publicado 26/01/2024 18:22

Rio - Bianca Andrade se derreteu ao receber um vídeo do filho, Cris, perguntando por ela. A influenciadora compartilhou o registro nesta sexta-feira (26) em seu story do Instagram e ainda agradeceu o suporte de Fred, pai do pequeno.

"Cadê ela?", questionou Cris. Bianca, por sua vez, escreveu: "O 'cadê ela' parte meu coração! E ao mesmo tempo a felicidade dele em dizer que quer me visitar de novo me deixa tão feliz! Ser mãe é um mix de sentimentos em um segundo (risos)", afirmou.

Em seguida, a influenciadora aproveitou para agradecer o apoio de Fred, que está cuidando do filho deles enquanto Bianca viaja. "Fora a sorte de ter um parceirão tão dedicado na criação do nosso filho... Queria que todas as mães tivessem essa parceria na criação dos seus filhos também", disse.