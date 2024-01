Caetano Veloso e seu irmão mais velho, Rodrigo - Reprodução/Instagram

Caetano Veloso e seu irmão mais velho, RodrigoReprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 16:46

Rio - Caetano Veloso, de 81 anos, usou seu perfil do Instagram para celebrar o aniversário do seu irmão mais velho, Rodrigo. Nesta sexta-feira (26), o primogênito completou 89 anos de vida e recebeu um texto carinhoso do mais novo, que fez questão de não deixar a data passar em branco.

"Hoje é aniversário de meu irmão Rodrigo Antônio, o mais velho dos filhos homens dos meus pais, meu irmão amado, a quem devo tudo o que conquistei na vida. Cinema, Teatro Vila Velha, música, literatura, carreira de artista, tudo. Ele faz 89 anos. Que o que há de luminoso no Papa Francisco e na Mãe Carmen do Gantois caia sobre esse meu irmão. Digo isso porque me vejo como um católico de axé: a dimensão religiosa também me vem de Rodrigo, que não ia à missa nem às novenas e que nunca fez cabeça em casa de santo. Tranquilidade e alegria para quem sempre me deu e dá tanta alegria", desejou o cantor na legenda da publicação. Caetano ainda aproveitou para relembrar algumas memórias gostosas ao lado do irmão e compartilhou uma série de fotos antigas e atuais dos dois.Fãs ficaram emocionados com as palavras de afeto do músico e foram aos comentários para também parabenizar o aniversariante: "Como eu adoro esse @rodrigo.velloso!! Eu como também sou católica de axé peço que Nossa Senhora da Purificação e Oxum cuidem com carinho desse ser tão maravilhoso!", escreveu a apresentadora Regina Casé. "Que bonito! Nada como as histórias de amor. Querer bem e ser querido é o que há melhor! Um viva ao amor fraterno!", exclamou uma internauta. "Viva esse ser iluminado! Estar com Rodrigo é júbilo e regojizo! Ele transborda amor e alergia. Saúde e alegrias pro Digão", disse outra. "O tempo passa, mas o amor só fica mais forte... Luz e bençãos para o Rodrigo!", declarou um terceiro.