Simone Mendes fala sobre gravação do novo DVD - Divulgação

Simone Mendes fala sobre gravação do novo DVDDivulgação

Publicado 26/01/2024 16:12

Rio - Léo Santana anunciou Simone Mendes como uma das participações especiais de seu novo audiovisual "Léo & Elas", que será gravado no dia 23 de março, sábado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Neste projeto, o GG dividirá os vocais com grandes nomes femininos da música.

fotogaleria

"Simone é uma grande amiga, além de ser uma cantora incrível, ter ela como convidada nesse projeto torna tudo ainda mais especial e tenho certeza que todos vão gostar muito da música que preparamos. Vai ser muito incrivel!", avisa Léo Santana.