Lucy Alves lança música com Ivete SangaloDivulgação

Publicado 26/01/2024 22:48

Rio - Lucy Alves lançou, nesta sexta-feira (26), seu novo EP "Flor de Sol", em todas as plataformas digitais. O projeto conta com uma parceira da artista com Ivete Sangalo, na música "Vuco Vuco".

"É uma música dançante, cheia de ritmo, envolvente e bem a cara de Lucy Alves. Eu adoro essa porção de Lucy, mais caliente e sexy", declarou Ivete.

O EP ainda tem outras duas canções: "Melaço", um feat com Rachel Reis , e "Maneira de Amar", com Àttooxxá. Sobre o novo trabalho, Lucy afirmou: "Se me pedirem para definir esse EP em poucas palavras, eu diria que 'Flor de Sol' tem a Paraíba, tem a Bahia, tem o nordeste pulsando. É para dançar juntinho ou separado".

Segundo a artista, as músicas são um convite para aproveitar os dias quentes de verão e colocar as pessoas para curtir e dançar. "Espero que o público possa fazer deste EP uma brecha no corre da vida diária para ter um respiro, um momento que sirva de oportunidade para a criação boas memórias", disse.