Lucy Alves fala sobre a música MelaçoSergio Baia / Divulgação

Publicado 14/01/2024 06:00

Rio - Multitalentosa, Lucy Alves lançou, na última sexta-feira, a música "Melaço", em parceria com Rachel Reis, que faz parte de seu novo EP. A artista, que arrasou como Brisa em "Travessia", no ano passado, considera a canção 'doce e especial'. Na entrevista, a paraibana fala sobre o novo trabalho, conta como se sente ao ser elogiada pelos internautas e revela se tem projetos ligados à dramaturgia neste ano. Confira!

Melaço como o próprio nome diz é gostosa, doce. Dançante e especial. É sensual e eu espero que as pessoas se sintam tocadas e atraídas pela batida. É pra dançar, beijar, amar e ser feliz.Foi o trabalho dela que me inspirou e que me encorajou a fazer um primeiro contato, via rede social mesmo! Ela é uma super compositora, além de excelente cantora. A receptividade dela foi a melhor possível. Criamos ali uma conexão, mandei versos, ela complementou do lado de lá, eu do lado de cá e assim nasceu Melaço!Sim! Espero que você esteja certa e que essa música ajude a embalar o verão de muita gente. E que seja a trilha sonora de boas memórias e bons momentos.Eu agradeço muito! Fazer música, para mim, é mostrar algo muito genuíno e íntimo. A imagem acompanha um pouco disso. Fico feliz em saber do alcance do lançamento. É claro que não dá para ser meio blasé e dizer que não ligo para os elogios. Eles são bem-vindos sim (risos). Mas o que me engrandece a alma é quando isso vem acompanhado de elogios à minha arte. Aí seria o combo perfeito!Sim, nos próximos dias vou lançar meu novo EP e ele tem mais outras dicas canções, sendo uma delas autoral. Trago novas parcerias. E as músicas são uma mistura quente, temperada e diversa de tons, sabores e estilos de vários cantos do Nordeste. E para por aí? Não! Isso tudo vem embalado numa pegada latina. É curioso como que, com o tempo e maturidade, a gente vai seguindo por caminhos que nos levam a escolhas que traduzem quem a gente é. E eu sou esse mix de estilos, sons e interferências.A música me acompanha sempre e eu tenho um projeto musical que já saiu do papel e ele contempla show pelo país. Além disso, tem o São João! Eu sempre tento conciliar outros trabalhos com essa festa, em especial. Se tem festa junina, eu chego lá, com a minha sanfona embaixo do braço.É uma alegria imensa e um sentimento de pertencimento que eu amaria dividir com outros artistas que ainda não chegaram ao cenário musical, que buscam seu lugar ao sol. Eu sei o quanto foi e continua sendo desafiador, para um artista como eu, que saiu da Paraíba, dar cada passo que dei. É um caminho que cansa, faz a gente esmorecer, mas que nos fortalece quando a gente pensa que está abrindo caminho para outros que, assim como nós, querem jogar luz na cultura nordestina. Então, respondendo a sua pergunta, não é um sentimento muito fechado numa conquista "minha", acho que é um degrau a mais na caminhada de artistas que representam uma cultura rica e plural.Obrigada! Sim, tenho um projeto - ainda prematuro - que deve unir a musicista e a atriz. Mas ainda é cedo pra contar...