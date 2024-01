Aline Campos tenta beijar lhama durante viagem para a Chapada dos Veadeiros - Reprodução/Instagram

Publicado 26/01/2024 19:17

Rio - A influenciadora Aline Campos viajou para a Chapada dos Veadeiros nestas férias e aproveitou para se enturmar com uma série de animais do parque. Nesta sexta-feira (26), a atriz, de 36 anos, se juntou ao namorado, Felipe Von Borstel, e a amiga, Duda Haefliger, para se divertirem com os bichinhos e curtirem as paisagens deslumbrantes do interior de Goiás.