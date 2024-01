Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela - Clever Felix/ Parceiro / Agência O Dia

Bianca Monteiro, rainha de bateria da PortelaClever Felix/ Parceiro / Agência O Dia

Publicado 26/01/2024

Rio - Na reta final para o Carnaval, mais de 50 blocos vão desfilar pelas ruas do Rio neste fim de semana. Com eventos em diversos bairros da cidade, a programação conta, ainda, com uma nova rodada de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, com destaque para as escolas da Série Ouro e as apresentações da Unidos da Tijuca e da Portela.

No Centro, o cantor Léo Santana, astro do Carnaval da Bahia, e a cantora Lexa comandam seus megablocos nas manhãs de sábado e domingo, respectivamente. Com jornada dupla, já que é rainha de bateria da Tijuca, Lexa terá, ainda, como convidados no trio Tati Quebra Barraco, Treyce e Thiago Pantaleão.

Ao todo, 50 blocos do calendário oficial da prefeitura vão agitar os foliões, como o Desliga da Justiça, famoso pelas fantasias de super-heróis, o Imprensa Que Eu Gamo e o Nem Muda, Nem Sai de Cima. (Confira programação abaixo)

Sambódromo vai ferver

Na Sapucaí, a festa será aberta no sábado, a partir das 19h, com os ensaios de quatro escolas da Série Ouro: Em Cima da Hora, Unidos da Ponte, Inocentes de Belford Roxo e Unidos de Padre Miguel. Domingo será a vez do Grupo Especial, com a Portela, às 19h30, e a Unidos da Tijuca, às 21h. O tema da Azul e Branco de Madureira exalta o premiado livro "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves. Já a Unidos da Tijuca apresenta o enredo "O Conto de Fados", sobre as lendas e a história de Portugal.

Ao DIA, Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela desde 2017, conta que está ansiosa. "A bateria e todos os componentes estão com uma expectativa muito grande de poder ver como o samba funciona, como a escola vai se portar. Esse ensaio é pra gente ter mais ou menos um termômetro do que a gente vai levar para a Avenida, então é aquela ansiedade maravilhosa de contar as horas", revela.

Animada, Bianca projeta um grande desfile. "Nosso carnaval está lindo, o barracão está lindo, estou super feliz com nossos carnavalescos (André Rodrigues e Antônio Gonzaga). Esse enredo, que é extremamente rico e fala da nossa história, da história da minha ancestralidade."

Mestre Casagrande, comandante da bateria da Unidos da Tijuca, também não esconde a expectativa. "O ensaio técnico já virou um grande evento na cidade, além de ser uma coisa que a gente gosta muito, já está no calendário do carioca. É onde a gente pode ensaiar toda a bateria, comissão de frente, mestre-sala, porta-bandeira, e também dar uma prévia do que vai ser a escola no dia do desfile. No ensaio temos uma margem de erro de 10% mas podemos, com esses erros, ficar bem atentos. Mas o que mais vale a pena pra mim, que sou sambista há muito tempo é o calor humano do povo do Sambódromo, um povo que não tem condições de comprar um frisa, uma arquibancada... Ter esse público próximo da gente, principalmente o povo da nossa comunidade, do Morro do Borel, é muito importante", analisa.



Sobre o dia do desfile, Casagrande diz que está bem confiante. "A escola está com um barracão muito rico, muito bem feito, alegorias muito bem elaboradas, um belíssimo samba. A gente aposta muito nos quesitos. A escola vai fazer um grande desfile, apostamos muito também na experiência do nosso carnavalesco (Alexandre Louzada).



Cícero Costa, diretor de Carnaval da Unidos de Padre Miguel, também fala sobre a reta final. "A escola, desde outubro, está se preparando para desfile. O ensaio técnico é para isso, para que no dia do desfile tudo ocorra perfeitamente bem, tudo o que vem sendo treinado ao longo desses meses. A expectativa é a melhor possível."

Roteiro dos blocos

Sábado (27)



Bloco da Gold (Centro)

Concentração: Avenida Primeiro de Março

Início: 8h (Concentração às 7h)

Fim: 12h



Desliga da Justiça (Centro)

Concentração: Praça Tiradentes

Início: 10h

Fim: 14h



Bloco Pra Você (Humaitá)

Concentração: Largo dos Leões

Início: 10h

Fim: 14h



Meu Compromisso É Com Quem Bebe (Barra da Tijuca)

Concentração: Av. Lúcio Costa 3604

Início: 10h

Fim: 13h



Spanta Neném (Ipanema)

Concentração: Avenida Epitácio Pessoa Próximo Ao N/D

Início: 13h

Fim: 17h



Novos 42 (Saúde)

Concentração: R. Sacadura Cabral 57

Início: 14h

Fim: 19h



Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Galo da Almirante (São Cristóvão)

Concentração: R. Alm. Baltazar 85

Início: 14h

Fim: 19h



Imprensa Que Eu Gamo (Laranjeiras)

Concentração: R. Gago Coutinho 51

Início: 15h

Fim: 19h



Gb Bloco (Laranjeiras)

Concentração: R. Gen. Glicério 206

Início: 15h

Fim: 19h



Vizinhos de Noel (Vila Isabel)

Concentração: Rua Felipe Camarão 12 Vila Isabel

Início: 15h

Fim: 19h



Bloco do Show (Ramos)

Concentração: Rua Romero Zander 323

Início: 15h

Fim: 20h



Pega Rex (Ipanema)

Concentração: R. Visc. de Pirajá 360

Início: 16h

Fim: 21h



Bloco Calma Amor (Irajá)

Concentração: R. Fernandes Gusmão 354

Início: 16h

Fim: 22h



Bloco Big Bang (Leme)

Concentração: Praça Almirante Júlio de Noronha

Início: 16h

Fim: 20h



Fala Meu Louro (Santo Cristo)

Concentração: R. Waldemar Dutra 19

Início: 17h

Fim: 20h



Banda de Ipanema (Ipanema)

Concentração: R. Gomes Carneiro 29

Início: 17h

Fim: 21h



Vou Treinar e Volto Já (Tijuca)

Concentração: Praça Castilhos França 33 (Afonso Pena)

Início: 17h

Fim: 19h



Bloco Panela Preta de Curicica (Curicica)

Concentração: Rua João Bruno Lobo 38

Início: 17h

Fim: 22h



Bloco Gordelicia (Piedade)

Concentração: Rua Bernardino de Campos 77

Início: 17h

Fim: 19h



Piranhas do Bds (Santo Cristo)

Concentração: Tv. Silva Baião 16

Início: 17h

Fim: 22h



Mistura de Santa (Santa Teresa)

Concentração: R. Aprazível 85

Início: 18h

Fim: 21h



Bloco das Carmelitas (Centro - Ensaio geral)

Concentração: Praça Tiradentes

Início: 19h

Fim: 22h



Bloco Carnavalesco Nem Muda Nem Sai de Cima (Tijuca)

Concentração: Av. Maracanã 838

Início: 19h

Fim: 22h



Bloco Seu Kuka e Eu do Grajau (Tijuca)

Concentração: R. Barão de Mesquita 1032

Início: 19h

Fim: 22h



Bloco da Poderosa (Centro)

Concentração: R. Imperatriz Leopoldina 55

Início: 19h

Fim: 22h



Domingo (28)



Bloco da Praia (Pedra de Guaratiba)

Concentração: Rua Barros de Alarcão 370

Início: 19h

Fim: 22h



Bloco da Lexa Com Seraqabre (Centro)

Concentração: R. Primeiro de Março 57

Início: 8h

Fim: 12h



Ensaio Técnico do Multibloco (Centro)

Concentração: R. dos Inválidos 118

Início: 9h

Fim: 12h



Bloco Me Esquece (Jardim Botânico)

Concentração: Rua Pacheco Leão 162

Início: 9h

Fim: 13h



Mini Seres do Mar (Laranjeiras)

Concentração: R. Gen. Glicério 445

Início: 9h

Fim: 12h



Piratas (Saúde)

Concentração: Largo de São Francisco da Prainha S/N

Início: 9h

Fim: 14h



Bloqueen (Flamengo)

Concentração: Av. Infante Dom Henrique 10

Início: 9h

Fim: 13h



Volta, Alice (Laranjeiras)

Concentração: R. Alice 24a

Início: 9h

Fim: 13h



Bloco Bigodinho Esticado (Méier)

Concentração: Rua Adriano 300

Início: 10h

Fim: 14h



Bloco Vira Lata (São Conrado)

Concentração: Av. Pref. Mendes de Morais 900

Início: 10h

Fim: 14h



Calma, Calma, Sua Piranha! (Humaitá)

Concentração: R. Visc. de Caravelas 2

Início: 11h

Fim: 15h



Se Não Quiser Me Dar Me Empresta (Ipanema)

Concentração: Av. Vieira Souto 100

Início: 11h

Fim: 16h



Bloco Foliões do Rio (Jardim Guanabara)

Concentração: Praia da Bica 1

Início: 12h

Fim: 17h



Vai Tomar No Grajaú (Grajaú)

Concentração: Av. Eng. Richard 112

Início: 13h

Fim: 16h



Bloco Bigodinho Esticado (Méier)

Concentração: Rua Adriano 300

Início: 14h

Fim: 15h



O Bloco - Faroeste Cabloco (Tijuca)

Concentração: R. Oliveira da Silva 11

Início: 14h

Fim: 19h



Soul da Gema (Barra da Tijuca)

Concentração: Av. Lúcio Costa 3360

Início: 16h

Fim: 20h



BC Independente do Morro do Pinto (Santo Cristo)

Concentração: R. Farnese 81

Início: 17h

Fim: 20h



Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (Piedade)

Concentração: R. Mario Carpenter 1576

Início: 17h

Fim: 22h



Morena do Dom (Centro)

Concentração: Rua André Cavalcanti 44

Início: 17h

Fim: 21h



Máfia do Pandolfi (Sepetiba)

Concentração: Praia de Sepetiba 148

Início: 17h

Fim: 21h



Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas (Saúde)

Concentração: R. Sacadura Cabral 359

Início: 18h

Fim: 22h



Bloco das Gambas (Rio Comprido)

Concentração: R. Aristides Lôbo 220

Início: 18h

Fim: 20h



Tecnomacumbloco (Saúde)

Concentração: Av. Barão de Tefé 29

Início: 18h

Fim: 22h



Cata Latas do Grajaú (Grajaú)

Concentração: Praça Nobel 14

Início: 19h

Fim: 22h



Só Toca Bloco (Centro)

Concentração: R. Morais E Vale 2

Início: 20h

Fim: 22h

Esquema de funcionamento do metrô para quem vai curtir os blocos e ensaios:



Metrô - Linhas 1, 2 e 4



Sábado (27/01): das 5h à meia-noite

Domingo (28/01): das 7h às 23h, com extensão de horário para embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até meia-noite, e as demais estações apenas para desembarque após as 23h.





Transferência entre as linhas 1 e 2



Sábado (27/01) e domingo (28/01): no trecho compartilhado entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema





Metrô na Superfície - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sábado (27/01): das 5h às 23h30

Domingo (28/01): das 7h às 22h30.

Reportagem da estagiária Giovanna Machado, sob supervisão de Raphael Perucci