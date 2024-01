Tati Minerato e Valesca Popozuda participam de ensaio da Unidos do Porto da Pedra - Reprodução do Instagram

Publicado 26/01/2024 12:09

Rio - Tati Minerato marcou presença no ensaio da Unidos do Porto da Pedra, na quadra da agremiação, em São Gonçalo, na noite desta quinta-feira. Rainha de bateria da escola, a beldade sambou muito e esbanjou simpatia no local. Para a ocasião, ela apostou em um look dourado com franjas de strass, que deixava em evidência suas coxas malhadas e a barriga negativa.

No ensaio, Tati Minerato encontrou Valesca Popozuda, que é musa da vermelho e branco. As duas posaram juntinhas para fotos. Vale lembrar que a dona do hit 'Beijinho no ombro' já desfilou como rainha de bateria da Porto da Pedra em 2012 e 2013.

Neste ano, a agremiação retorna ao Grupo Especial com o enredo "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", que está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e do enredista Diego Araújo. A escola será a primeira a desfilar, no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.