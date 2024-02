Anny Alves, musa da Unidos de Padre Miguel, pratica samba em aulas com Mayara Lima - Divulgação

Publicado 08/02/2024 10:01

Rio - Anny Alves, musa da Unidos de Padre Miguel, tem tido aulas intensivas com Mayara Lima, rainha de bateria do Paraíso do Tuiuti, para aprimorar os passos de samba. Além de resultar no aperfeiçoamento do gingado, a parceria também ressalta a importância do intercâmbio de conhecimento entre protagonistas da festa.

Apesar de fazer aulas de samba, Anny também é professora do ritmo, mas na Croácia, país onde vive desde 2013. A musa, que ministra aulas exclusivamente para mulheres, afirma que a oportunidade de aprender ainda mais com Mayara também contribuirá com seu método de ensino.



