Musa da escola Porto da Pedra, Giovana Cordeiro leva amigas de 'Fuzuê' ao ensaio

Rio - A atriz Giovana Cordeiro participou do ensaio da Unidos do Porto da Pedra, escola da qual é musa, na noite desta quarta-feira. A protagonista da novela "Fuzuê" ainda levou as colegas de elenco Walkiria Ribeiro, Cinnara Leal e Heslaine Vieira para sambar muito no último ensaio antes do desfile oficial na Marquês de Sapucaí.

"É emoção demais! Obrigada, São Gonçalo! Nos vemos na Avenida!", escreveu Giovana nas redes sociais. Este ano, a Porto da Pedra vai levar para a Avenida o enredo "Lunário Perpétuo - A profética do saber popular", que fala sobre a sabedoria popular do Nordeste a partir da influência do lunário de saberes seculares que desembarcou no Brasil no século 18.

A escola será a primeira a desfilar no domingo de Carnaval, dia 11 de fevereiro.

Relatar erro