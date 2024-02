Nathalia Hino é rainha de bateria da Estácio de Sá - Wallace Ximenes/ Divulgação

Publicado 09/02/2024 06:00

Rio - A espera acabou! Foi dada a largada nos desfiles da Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, e oito escolas — União do Parque Acari, Império da Tijuca, Acadêmicos do Vigário Geral, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, União de Maricá, Acadêmicos de Niterói e Unidos da Ponte — prometem empolgar o público presente, nesta sexta-feira. Em entrevista ao DIA, algumas rainhas de bateria falam sobre a expectativa para o desfile, que será transmitido pela Band TV, e até adiantam alguns detalhes de suas fantasias.

Três meses após dar à luz Heitor, Nathalia Hino, que ocupa o cargo na Estácio de Sá, está em plena forma para o desfile e com a expectativa lá em cima. "A Estácio se preparou bastante, ajustou os erros cometidos no último Carnaval, a escola está com sede de vitória. Minhas expectativas são as melhores, acredito que faremos uma excelente apresentação", afirma.

Neste ano, a vermelho e branco leva para a Sapucaí o enredo "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral", que será desenvolvido pelos carnavalescos Marcus Paulo e Mauro Leite. A beldade, então, adianta alguns detalhes de sua fantasia. "Tem um significado religioso bem importante. Está linda, muito rica, luxuosa".

Reinando pelo terceiro ano consecutivo à frente da bateria Ritmo Meritiense, da Unidos da Ponte, Lili Tudão está confiante. "Nossa escola fará um belíssimo desfile, pois estamos nos dedicando muito para que dê tudo certo, e quem sabe vir o tão sonhado título", diz ela, que usará uma fantasia com mais de 15 mil cristais.

"O que eu posto adiantar é que estarei representando algo sagrado, contendo um toque de ousadia, e estamos utilizando mais de 15 mil cristais em sua confecção, tenho certeza que o público vai gostar", comenta. A agremiação apresentará na Avenida o enredo "Tendendém - O axé do epô pupá", que contará a saga do dendê desde a sua origem mítica em terras africanas, chegando no Brasil através da diáspora. O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Renato Esteves.

Laynara Telles, da Império da Tijuca, escola que homenageará a cantora Lia de Itamaracá, entrega que usará a menor fantasia de sua trajetória carnavalesca. "Eu represento Catirina, personagem feminina de maior destaque do bumba meu boi. Até hoje, essa vai ser a mais ousada. E meu histórico já é de fantasias ousadas", diverte-se. Apesar da experiência, a beldade diz que ainda sente frio na barriga ao pisar na Avenida. "Não vou falar que estou calma, porque seria mentira. Por mais que eu já esteja no cargo há 19 anos, o nervosismo e ansiedade sempre tem e eu brinco que se não tiver eu estou morta", comenta.

Em seu segundo ano à frente da Cadência da Baixada, Malu Torres exalta relação com os intergrantes da Inocentes de Belford Roxo, que levará para a Avenida o enredo "Debret pintou, camelô gritou: Compre 2, leve 3! Tudo para agradar o freguês", em homenagem as camelôs brasileiros. "É uma relação de carinho, amor, e respeito que construí com a minha bateria, e toda a comunidade belforoxense. A nossa conexão, sem sombra de dúvidas, é especial. Estamos esperançosos e com as expectativas nas alturas para trazer o título para Belford Roxo", torce.