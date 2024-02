Marinete Silva, m - Bruno Marins / OAB-RJ

Publicado 09/02/2024 12:39 | Atualizado 09/02/2024 12:45

Rio - O bloco Mulheres Brilhantes vai abrir a programação carnavalesca de Vila Isabel, na Zona Norte, neste sábado (10), com um desfile no Boulevard 28 de Setembro. A concentração será a partir das 16h, na altura do antigo Petisco da Vila.



Liderado por Márcia Rossi, apaixonada pela folia e ativista das causas femininas, o bloco vai exaltar a força de mulheres que transformam dor em luta.