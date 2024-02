Milton Cunha, Karine Alves e Alex Escobar - Globo/Manoella Mello

Publicado 09/02/2024 11:09 | Atualizado 09/02/2024 11:10

Rio - Sob o comando de Milton Cunha, Alex Escobar e Karine Alves, a TV Globo vai fazer a transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo, a partir desta sexta-feira. Este ano, as transmissões da festa contam ainda com a participação do trio formado por Kenya Sade, Vitor diCastro e Dandara Mariana, que acompanha o que rola nos bastidores e nos camarotes.

Milton Cunha passeará por toda a avenida, desde a concentração, mostrando a festa do povo. O carnavalesco contou qual será o seu maior desafio na cobertura do Carnaval deste ano. "O desafio é estar à altura das comunidades, dos artistas populares que desfilam e mostram seu melhor. Honrar o esforço das agremiações com palavras de exaltação, alegria e conteúdo cultural. Estar na apresentação é algo mais técnico, com volume de informações mais robustas. Só depois vem os comentários", iniciou.

"Será uma honra estar em contato direto com a pulsação humana dos desfilantes, fazendo a grande introdução sobre a agremiação, vendo o desfile tomar a pista. E ainda especialíssimo mergulhar na folia paulistana e estar com as escolas, torcendo por um grande desfile, além de continuar com o Rio e lagrimar com a abertura dos portões!", completou.

Karine Alves, que encara o desafio pela primeira vez, também está na maior expectativa. "Eu me sinto honrada com esse convite e também privilegiada por ter a possibilidade de levar a emoção do Carnaval para quem não está na Sapucaí e no Anhembi. Representar o povo brasileiro na maior festa popular do país é a realização de um sonho e, ao mesmo tempo, o maior desafio da minha carreira", garantiu.

"O público pode esperar muita alegria, informação, leveza e comprometimento. Afinal, o Carnaval é uma festa, um espetáculo, mas também é uma competição. E nós vamos levar para quem está assistindo ao vivo os desfiles na TV Globo toda essa emoção das escolas, naqueles minutos em que serão desafiadas a mostrar o seu melhor. Eu, Escobar e Milton formamos um trio muito alto astral e faremos isso com a maestria que o público merece.", afirmou.

Alex Escobar afirmou que está realizado em participar mais uma vez da transmissão e que participar da cobertura do Carnaval sempre foi um sonho. "A sensação é de realização. Desde que eu entrei na TV Globo, estar no Carnaval era uma grande vontade. E estar nas duas cidades ainda, será muito importante. A minha expectativa é a de corresponder à expectativa do povo de São Paulo e dar ao espetáculo a grandiosidade que ele tem e merece", iniciou.

"O que eu destaco de especial é ter uma parceira nova, a Karine, uma pessoa que gosta de música, de samba, de Carnaval. Além de estar ao lado do Milton Cunha, que terá um papel diferenciado nessa transmissão. Será muito legal. É um ano de muitas novidades, e eu fico feliz em fazer parte disso", finalizou.