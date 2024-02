Que casal! Paolla Oliveira e Diogo Nogueira dançam juntos em show

Rio - O cantor Diogo Nogueira se apresentou no Baile do Clube do Samba, no Rio, na noite desta quinta-feira, e recebeu a namorada, a atriz Paolla Oliveira, como convidada. Paolla subiu ao palco e o casal deu um verdadeiro show de samba no pé.

Mais cedo, Paolla já havia postado um vídeo com o look que escolheu para a ocasião. Um vestido curtinho e cheio de plumas, que deixou suas curvas em evidência. "É por isso que eu vivo no clube do samba. Estou chegando pro baile, hein, Diogo Nogueira", escreveu a atriz na legenda da imagem.

