Paolla Oliveira aposta em vestido curto para show de Diogo Nogueira no Rio de Janeiro - Reprodução

Publicado 08/02/2024 22:29 | Atualizado 08/02/2024 22:32

Rio - Paolla Oliveira utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (8), para mostrar o look escolhido para curtir o show do namorado, Diogo Nogueira, no Baile do Clube do Samba, no Rio de Janeiro. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma série de fotos posando com um vestido curto brilhoso com plumas.

fotogaleria

"É por isso que eu vivo no clube do samba. Estou chegando pro baile, hein, Diogo Nogueira", avisou Paolla na legenda da publicação. Nos comentários, a artista recebeu diversos elogios dos seguidores. "Mais linda que nunca", ressaltou uma internauta. "Nossa rainha", disse outra.

Confira:

Na terça-feira (6), Paolla publicou um vídeo em seu Instagram refletindo sobre machismo e fofoca. "Na nossa sociedade é vadia toda mulher que se comporta como um homem. Toda mulher que supera o medo de abalar sua reputação em nome da própria felicidade, é chamada de vadia. Toda mulher que vai contra a expectativa de recato. Mas o que Carnaval tem a ver com isso? Homens falam demais sobre o que interessa: futebol, pneus, games", disse a rainha de bateria da Grande Rio.