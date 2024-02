Luísa Sonza - Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2024 09:14 | Atualizado 10/02/2024 11:46

Rio - A cantora Luísa Sonza foi uma das celebridades que sofreu um ataque hacker nesta sexta-feira (09). Além dela, outros artistas também foram atingidos por invasores em suas redes sociais.

Famosos como Xamã, Preta Gil, Adriane Galisteu, a banda Restart e Marina Ruy Barbosa tiveram seus perfis no Instagram invadidos. As publicações feitas pelo criminoso foram deletadas rapidamente. A Preciosa de 'Fuzuê' chegou a mandar um recado para o hacker.

"Oi, gente! Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, conseguiram entrar na minha conta. Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagem e estou tentando entender com o pessoal de Insta e de Twitter como entraram nas minhas contas. Mas, a princípio, está tudo sob controle", iniciou a atriz.

"Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né? Me deixa curtir meu Carnaval em paz", pediu a ruiva.