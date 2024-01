Luísa Sonza posa de fio-dental para promover nova música com Kevin O Cris - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2024 17:43

Rio - Luísa Sonza, de 25 anos, compartilhou nesta quarta-feira (31), em suas redes sociais, cliques de fio-dental para divulgar seu novo trabalho, "Recadin no Espelho", uma parceria com Kevin O Cris, de 26. A cantora postou um trecho dos bastidores do clipe da música, no qual aparece de lingerie e uma foto de costas, exibindo o bumbum.

O feat dos cantores será lançado às 21h da próxima terça-feira (6), e o clipe no dia seguinte às 11h.



"Essa não é uma história de Escândalo Íntimo", disse a artista, falando sobre seu álbum já lançado. "Pausa nas programações do álbum pra curtir o carnaval", avisou sobre música.

"Tá vindo hit por aí", comentou Kevin no post de Luísa.