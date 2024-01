Bell Marques comemora aniversário de 43 anos de casamento com a mulher, Aninha - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 14:59 | Atualizado 31/01/2024 14:59

Rio - O cantor Bell Marques, de 71 anos, usou suas redes para celebrar mais um aniversário de casamento ao lado da mulher, Aninha Marques, de 52. Nesta quarta-feira (31), o artista aproveitou a data especial para se declarar para a amada, deixando a web encantada com a relação de carinho do casal mesmo após tantos anos juntos.

"EU A CONHECI NO CARNAVAL! Hoje completo 43 anos de casado com o tesouro mais valioso que a vida poderia me dar. Aninha, amore meu! Minha eterna namorada, amor da minha vida, o que seria de mim sem você? Todos esses anos juntos, você só me trouxe felicidade. Sei que não foi fácil, mas você sempre estava ali me apoiando e dizendo baixinho na beira da cama que me amava. Por isso, lhe agradeço por todo amor dedicado a mim e aos nossos filhos durante esses anos. Você sempre será a inspiração do nosso amor e da nossa família! Amore meu, te amo muito. Não sei, e nunca vou aprender, a viver sem você. Que Deus nos conserve juntos para que possamos dar muito mais amor um ao outro. Te amo de paixão!! Parabéns pra nós!", escreveu o músico na legenda da publicação. Bell ainda adicionou um registro dos pombinhos juntos, onde ele aparece usando uma camisa amerela com sua icônica bandana e óculos de sol, e a jornalista surge vestindo um top inspirado nas famosas fitinhas do Senhor do Bonfim.Internautas ficaram emocionados com as palavras de carinho do baiano e foram aos comentários para elogiar seu gesto romântico: "Lindos! Viva o amor de vocês!", exclamou a cantora Ivete Sangalo. "Amo quando a mulher tem um homem que faz questão de mostrar o quanto ela é importante na sua vida. Não é à toa que sou fã", brincou uma seguidora. "Vocês são incríveis!! Meu exemplo de casal!", contou outro. "Que belas e sábias palavras! Felicidades mil pra você e pra Aninha, @bellmarques. Que Deus os ilumine e proteja sempre", desejou um terceiro. "Parabéns pra esse casal que reluz alegria e amor. Coisa mais linda vocês juntos! Linda mensagem", disse mais um.