João Gomes posta foto com o filho, Jorge - Reprodução

João Gomes posta foto com o filho, JorgeReprodução

Publicado 31/01/2024 21:27

Rio - João Gomes utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para compartilhar um registro super fofo ao lado do filho, Jorge, fruto de seu relacionamento com Ary Mirelle. Em seu Instagram, o cantor publicou um longo texto se declarando para o pequeno.

fotogaleria

"Meu anjinho da guarda. Meu pedaço de tudo. Meu mundo tão pequenininho. Em teus braços um pouco de carinho. No seu ninho um abraço mais seguro. Arrumo um jeito de ficar um pouco mais. Dizer que você é meu rapaz. E contigo eu sou menino. O destino deixou eu ser seu pai. Nunca mais eu discuto com o destino…", escreveu na legenda da publicação.

Mais cedo, Ary Mirelle e João publicaram um vídeo do ensaio newborn de Jorge. "Obrigada, Deus", escreveu a influenciadora.

Confira: