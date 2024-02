Rafa Kalimann celebra conquista de casa nova - Reprodução

Publicado 31/01/2024 22:31

Rio - Rafa Kalimann utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (31), para celebrar a conquista de sua nova casa. Em seu Instagram, a influenciadora contou que agora está morando de frente para a praia, no Rio de Janeiro.

"Minha vida tá de vista nova. DE CASA NOVA. (ambas; no meu endereço e no meu coração). Quem diria que a menina que conheceu o mar aos 15 moraria de frente pra ele no Rio de Janeiro. A ariana que pulsa em mim pede por transformações e mudanças quando as coisas caem na rotina. Busca pelo frescor, novas perspectivas, expansão do criativo. E aqui Paizinho, me vejo Te agradecendo daqui todos os dias", começou.

"Vida nova, casa nova e na melhor fase da minha vida. Eu sabia que aos 30 a porta seria mais larga pra passar a imensidão das minhas conquistas, tá sendo lindo viver tudo isso. E como disse nos stories ontem,

TUDO POR MÉRITO MEU E HONRA DELE. (Merecido mesmo!!!) Que Deus abençoe esse novo lar, que minha energia contagie cada espaço", finalizou.

