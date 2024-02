Fabiana Justus - Reprodução / Instagram

Fabiana JustusReprodução / Instagram

Publicado 31/01/2024 21:58

Rio - Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, que está em tratamento contra uma leucemia mieloide aguda, segue compartilhando sua rotina e luta contra o câncer. Através do Stories no Instagram, nesta quarta-feira (31), a influenciadora revelou estar se sentindo indisposta e agradeceu por todo amor que vem recebendo.