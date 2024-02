Chitãozinho viaja para a Noruega e prova carne de rena pela primeira vez - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 19:57 | Atualizado 31/01/2024 20:00

Rio - O cantor Chitãozinho, de 69 anos, está de viagem pela Noruega e não podia deixar de experimentar um dos pratos típicos da região: a carne de rena. Nesta quarta-feira (31), o sertanejo mostrou detalhes do seu primeiro jantar no país e deixou seguidores chocados com a sua opinião sobre a especialidade.