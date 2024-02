Ana Hickmann exibe look para apresentar premiação em São Paulo - Reprodução/Instagram/Brazil News

Publicado 31/01/2024 17:58

Rio - A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, deixou fãs impactados com a sua beleza ao mostrar registros do seu look para o prêmio 'IBest'. Nesta quarta-feira (31), a ex-modelo compartilhou uma série de cliques do seu visual impecável para a noite da premiação e recebeu milhares de elogios de usuários do Instagram.