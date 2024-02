Bianca Andrade desabafa sobre dificuldade em aprender inglês no intercâmbio - Reprodução / Instagram

Publicado 31/01/2024 19:44

Rio - Bianca Andrade, de 29 anos, revelou nesta quarta-feira (31), que está com dificuldades de aprender inglês. A influenciadora está fazendo intercâmbio em Londres, na Inglaterra, e aproveitou para aconselhar seus seguidores.

"Dia de desabafar com vocês aqui. Entendi que o que faz vocês me assistirem tanto aqui, é mostrar a realidade de um intercâmbio. Hoje chorei muito com a pressão. Hoje entendi que não sou boa em aprender inglês. Pronto. Falei. Vou demorar mais tempo do que gostaria para aprender inglês. Depois de chorar muito, acho que tô começando a aceitar isso. Falar inglês é uma dor da maioria dos brasileiros", declarou ela."Sei que vocês têm me acompanhado por mostrar tanto a parte do sonho, mas, ao mesmo tempo, a parte difícil, que nem todo mundo quer muito falar, expor sua vulnerabilidade, mas é o que acontece com todo mundo", disse Bianca."Para você que sonha em fazer um intercâmbio que tudo que é muito forte e vai transformar a gente, transforma para o lado bom, mas tem consequências difíceis, então se prepare. Hoje eu chorei. Chorei porque me acho e me sinto muito ruim no inglês. Às vezes penso como posso ser tão boa numa coisa e tão ruim em outra? Achar isso me deixa ainda pior. Em seguida, falo que vou aprender”, contou.A influenciadora explicou que tem dificuldades com o idioma. "Está tudo bem em não ser boa em aprender inglês rápido. Quero te falar isso para você refletir sobre outras coisas na sua vida, está tudo bem não ser boa em tudo. Estou aprendendo a aceitar isso, acho que estou ficando mais leve depois de ter chorado horrores, a vida é assim".Bianca contou ainda que conversou com seu ex-marido, Fred, que enviou dados para que ela ficasse mais tranquila e, por isso, Bianca mostrou os números na web: 5% dos brasileiros falam inglês e apenas 1% tem fluência, de acordo com dados da British Council.