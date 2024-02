Antonio Rafaski e Janaina Ana da Silva - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 20:18 | Atualizado 31/01/2024 20:26

Rio - O ex-BBB Antonio Rafaski, de 30 anos, se pronunciou sobre a acusação de abuso sexual feita contra ele pela modelo Janaína Ana da Silva, de 28.

Através de nota enviada por sua assessoria à imprensa, nesta quarta-feira (31), ele negou o suposto crime que teria acontecido em dezembro de 2022 e afirma que teve outros encontros com a modelo após a data que ela menciona.

"Estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim", disse ele.

A defesa do ex-BBB anexou prints de conversas e fotos com Janaína no Whatsapp. Segundo a modelo, Antonio a levou para um quarto e tentou forçar relações sexuais com ela. O relato detalhado de Janaina postado em uma rede social descreve a resistência por parte dela e a agressividade do ex-BBB, deixando claro que foi um episódio traumático.

Na nota, Antonio Rafaski dá sua versão da história e diz que Janaina Silva alega ter sofrido abuso sexual no dia 2 de dezembro de 2022. Ele afirma que esteve com ela nos dias 03, 04, até dia 15/12, quando a levou ao aeroporto para sua viagem ao México.

"Além disso, ela convidou o 'criminoso.' para ir até sua casa no dia 14/12, localizada em SP. Conforme as fotos datadas demonstram, estivemos juntos, como um casal normal. A Sra. Janaina alega também que tem provas (mas apenas colocou 2 prints de documentos). Que além de não provar nada, após pesquisa de minha equipe jurídica, não constam em nenhum órgão da Justiça", diz.



Ele ainda comenta uma outra denúnica sobre abuso que aconteceu em 2021. "O que sei é que o mesmo "modus operandi" ocorreu em 2021, com uma colega de internet da própria Janaína. Na tentativa de ludibriar a internet e a justiça, foi aberto um inquérito que, aliás, foi arquivado, e a suposta abusada ainda me deve indenização por danos morais. Quanto aos ex-amigos aos quais ela se refere, talvez as pessoas optem por abrir mão de uma amizade para não dar um falso testemunho", disse.



Rafaski fala que em 2021 optou por não me manifestar, "deixando apenas nas mãos da Justiça, mas desta vez, preciso me manifestar. Trata-se de um assunto extremamente sério, onde atitudes levianas assim podem destruir a vida de outra pessoa".



Ele ainda sugere o que pode ter levado a modelo a fazer a acusação. "Não tenho essa resposta. Ela alega nas publicações que tenho dinheiro, ela precisa aumentar seguidores? Talvez ir para um reality? Não dá para saber o que se passa na cabeça do ser humano. Estou muito tranquilo e ciente da minha inocência, porém, o que me revolta é que atitudes assim banalizam toda e qualquer violência contra a mulher. É um retrocesso. Eu, como pai, irmão e filho, fico revoltado em saber o quanto isso descredibiliza a luta tão antiga das mulheres que VERDADEIRAMENTE necessitam de justiça", completa.



Medida protetiva

A influencer relatou que, após negar as investidas do ex-BBB, ele teria rasgado sua roupa e tentado forçar a relação de todas as formas. Ela falou que vem enfrentando dificuldades para obter uma medida protetiva contra Antonio, apesar de ter feito denúncias formais.



“Não denunciei antes pois precisava de tempo para entender o que havia acontecido com ajuda psicológica e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém”, começou a modelo. “Preciso de uma medida protetiva. [...] Entrei pras estatísticas, nada aconteceu. Deram baixa na minha denúncia, não deram procedência. No Brasil quem tem dinheiro sempre leva vantagem nesses casos”, lamentou.