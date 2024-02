Malvino Salvador exibe shape sarado ao completar 48 anos - Reprodução/Instagram

Malvino Salvador exibe shape sarado ao completar 48 anosReprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 19:03

Rio - Malvino Salvador deixou a web de queixo caído com sua forma física ao celebrar seu aniversário de 48 anos com um post no Instagram. Nesta quarta-feira (31), o ator compartilhou uma reflexão com seus seguidores da plataforma, mas foram os seus músculos definidos que ganharam a atenção dos fãs.