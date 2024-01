Edu Guedes processa Alexandre Correa - Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 14:47 | Atualizado 31/01/2024 17:56

Rio- Edu Guedes está processando Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, por difamação. O empresário insiste em dizer que o chef e a apresentadora tiveram um caso extraconjugal, o que foi negado pelos dois.

A notícia do processo foi dada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias e confirmada ao DIA pelo próprio Edu na tarde desta quarta-feira (31).

A reportagem também procurou Alexandre para comentar o assunto e ele se manifestou através de um áudio.

"Em relação ao Eduardo Guedes me processar, porque eu estou aí caluniando a relação, uma suposta relação dele com a Ana Hickmann, eu reafirmo, no meu entendimento, a anterioridade dessa relação do dia 11/11. A Ana e Edu Guedes já se relacionam há algum tempo, há uma série de fatores que me dão indicativos claros disso e eu não retiro o que eu disse. Gostem ou não, eu não retiro o que eu disse".

A assessoria de Edu Guedes enviou prints de conversas entre ele e Ana, que foram anexados à queixa-crime contra Alexandre. O chef enviou a primeira mensagem oferecendo apoio no dia 1º de dezembro.

"Seu nome foi difamado apontado de manter um relacionamento com Ana Hickmann na época de seu pedido de divórcio mês de novembro/23. Edu não tinha contato com Ana Hickmann. há mais de ano. O conteúdo foi fornecido pelo próprio Edu Guedes. Peço que atente nas datas das primeiras trocas de msgs", diz a assessoria.

Em trocas de áudios ocorridas, ele oferece um apartamento vazio dele caso ela precise ficar e diz que "passou por muita coisa" e relembra que os dois trabalharam juntos. "Me coloco no seu lugar, muitas vezes a gente não entende porque acontecem certas coisas", disse ele.

"Reforçando que o material enviado não se trata de nenhum conteúdo editado. O material acima consta na queixa-crime e foi fornecido pelo próprio Edu", explica a assessora.

No dia 12 de dezembro, ele enviou outra mensagem para Ana contando que estaria com a filha no dia seguinte. "Se você quiser levar o Alezinho para tomar um sorvete, será um prazer recebê-los", disse.

Briga e acusação de agressão

Alexandre Correa é réu no caso de violência doméstica , cometida contra Ana Hickmann no dia 11/11/2023. Na ocasião, a apresentadora afirmou que foi vítima de violência doméstica e foi submetida a exames após a agressão, que comprovam o ato violento com lesão. O caso está sendo conduzido pela justiça e Alexandre nega que houve agressão.

Depois disso, os dois travam uma briga pública que inclui troca de acusações e discussões sobre a guarda do filho.