Ana Hickmann nega namoro com Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 17:41 | Atualizado 15/01/2024 17:44

A equipe de Ana Hickmann se pronunciou nesta segunda-feira (15) e negou os rumores de que a modelo estaria namorando Edu Guedes. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a modelo teria engatado o romance após o fim de seu casamento com Alexandre Correa.

“Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort", informou a equipe de Hickmann em nota enviada ao Gshow.

“Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência”, garantiu.

Vale lembrar que Ana Hickmann e Edu Guedes já trabalharam juntos como apresentadores do Hoje em Dia, programa matinal da Record TV.