Lucas Souza fala sobre relacionamento com Jaquelline Grohalski - Reprodução/Instagram

Lucas Souza fala sobre relacionamento com Jaquelline GrohalskiReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 18:58 | Atualizado 15/01/2024 19:24

Jaquelline Grohalski e Lucas Souza deixaram os fãs eufóricos ao surgirem trocando alianças nas redes sociais recentemente e muitos acreditaram que os dois estavam noivos após dois meses de relacionamento. No entanto, o casal ainda não planeja se casar.

“Não existe noivado com a Jaquelline. O que aconteceu foi que, durante a nossa participação na Fazenda, eu tinha dado uma aliança, um anel, na verdade, mas que a gente tomou aquilo como alianças. E após o reality, a gente namorando, acabou que com aquela correria eu não tive tempo de dar uma aliança de namorado pra ela", explicou o ex-militar do Exército em entrevista à colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense. "E agora eu dei uma aliança quando completamos dois meses de namoro. E foi só simbólico, relacionado ao namoro”.

De acordo com o ex-peão, eles ainda não pensam em subir ao altar em breve. “A gente está dando tempo ao tempo", afirmou. "O tempo resolve muita coisa, amadurece ideias. Muitas coisas aqui fora são diferentes de dentro do reality show".

"A gente sempre conversa, estamos nos dando muito bem. Mas, a gente não quer atravessar e seguir os períodos certos. Meu foco é continuar namorando com a Jaquelline. Gosto muito dela, temos uma relação ótima, mas estou muito focado nessa questão profissional minha”, completou.