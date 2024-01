Yasmin Brunet se revolta com Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 17:58

Yasmin Brunet se revoltou com Rodriguinho no BBB 24 nesta segunda-feira (15). A modelo pediu para que o cantor pare de fazer críticas a sua alimentação no confinamento.

“Car*lho, me deixa em paz. Ficar falando da minha compulsão vai me gerar gatilhos”, disparou Yasmin. “Não vou falar mais nada, mas você vai ver. Se você chegar falando, não vem trazer pra mim não”, reclamou o artista.

Yasmin Brunet FINALMENTE se encheu de Rodriguinho falando sobre o quanto ela come e solta um sonoro “Car*lho me deixa em paz”



AMEI #BBB24 pic.twitter.com/qsmMGMwo0M — BBBabi (@babi) January 15, 2024

Mais cedo, Rodriguinho já havia parado a modelo na cozinha para falar sobre a quantidade de alimento que a modelo ingeriu desde o início do reality: “Você está começando a dar prejuízo pra xepa, quando perceberem vão te tirar [o público]”.

yasmin comendo e o rodriguinho “você tá começando a dar prejuízo pra xepa, quando perceberem vão te tirar (o público)”

sério, isso tá insuportável pic.twitter.com/hzR6LAj3Aq — mateus. (@gratidaorafa) January 15, 2024

No último domingo (14), o brother aproveitou o horário de almoço para dar um "conselho" sobre alimentação da sister. "Cuidado que nós estamos no sexto dia. Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando daqui da casa", disse ele.

"Eu sei", afirmou Yasmin, escondendo o rosto. "Já pensou? Ganha e sai rolando na frente do coiso....", prosseguiu o cantor, rindo. "Ah, é campeã! Rolou, atropelou o [Tadeu] Schmidt".