15/01/2024

Um fã arremessou um sapato em Anitta durante show da cantora no "Ensaios da Anitta", em Fortaleza, que aconteceu no último domingo (14). A artista pausou a apresentação para repreender a pessoa que jogou o objeto no palco e sua reação viralizou.

Em vídeo que circula nas redes sociais, Anitta aparece encarando diretamente o fã que arremessou o sapato. Em seguida, ela criticou a atitude. “Amor, deixa eu te falar uma coisinha. Não joga tênis no palco não meu amorzinho, tá bom? Porque se cair na minha cabeça, eu não vou nem te contar o que acontece”, disparou ela.

“Se cair na do convidado então… Meu amor. Na minha cabeça, eu resolvo aqui, eu respiro. Se cair na do convidado, que veio aqui… Você sabe que você vai voltar descalço”, afirmou, recebendo aplausos do público.

“Sobe só o ódio aqui de que poderia ter caído na minha cabeça. Se caí na minha cabeça…”, prosseguiu Anitta. A carioca ainda pediu novamente para o fã não jogar objetos no palco durante a apresentação. “Faz mais isso não viu meu amorzinho”.

Por fim, a artista brincou e falou que está vivendo uma fase mais calma. “Esse foi um fecho com amor. Essa nova versão minha…”, completou.