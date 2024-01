Viih Tube é condenada a pagar indenização a ex-padrasto - Reprodução/Instagram

Viih Tube é condenada a pagar indenização a ex-padrasto Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 17:15 | Atualizado 15/01/2024 19:18

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou Viih Tube a pagar uma indenização de R$ 8 mil ao seu ex-padrasto, Tiago de Oliveira Sebastião, por danos morais. A ex-participante do BBB xingou o empresário nas redes sociais por conta de uma ação judicial de partilha de bens entre ele e a mãe dela, Viviane Di Felice, com quem foi casado por cinco anos.

De acordo com informações obtidas pelo site Notícias da TV, a sentença foi proferida no dia 24 de outubro pelo juiz Pedro Luiz Alves de Carvalho, da 5ª Vara Cível de Sorocaba (SP), que julgou que a influencer usou seu alcance e visibilidade na internet para difamar o ex-padrastro. Com isso, os negócios de Sebastião teriam sido prejudicados.

No processo, o empresário afirma que passou a ser ameaçado pela influencer após a mãe de Lua Di Felice descobrir que parte dos bens estavam no nome dela.

"Você não tem vergonha na cara, não? Crescer na vida tentando extorquir os outros", teria comentado Viih em uma foto do empresário. Ela deletou a postagem, mas o caso ganhou repercussão. Em conversas privadas, Viih ainda teria chamado o ex-padrasto de "bandido, mau-caráter, oportunista e vagabundo".